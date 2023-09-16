ВС Азербайджана перехватили армянский дрон в Нахичевани МО Азербайджана сообщило о перехвате армянского дрона в Нахичевани

Фото: t.me/Azerbaijan_MOD

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате дрона Вооруженных сил Армении, выполнявшего разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в Нахичевани. На сайте ведомства уточняется, что квадрокоптер обнаружили средства ПВО, аппарат был посажен специальными техническими средствами и далее обезврежен.

Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям ВС Армении, предпринял попытку выполнения разведывательного полета над оборонительными позициями подразделений отдельной общевойсковой армии, расположенными в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахичеваниской Автономной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ряд действий армянского руководства в последнее время нанес ущерб становлению мира между Баку и Ереваном. По его мнению, Армения продолжает спонсировать «сепаратистскую хунту», несмотря на декларативное признание армянским руководством территориальной целостности Азербайджана.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом.