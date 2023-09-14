Пашинян пообещал ответить на предложения Баку по миру в разумные сроки

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом, передает ТАСС.

Армения получила новые комментарии Азербайджана относительно текста мирного договора. Мы поработаем, и в разумные сроки предоставим свои комментарии. Мир в нашем регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом, гарантирующим суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность наших стран и стран региона, — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что ситуация на границе остается напряженной, а Азербайджан продолжает передвигать войска и технику вдоль границы с Арменией и на линии соприкосновения в Карабахе.

Гуманитарная ситуация в Карабахе крайне сложная. Въехавший накануне через Аскеран один российский грузовик с гуманитарным грузом не может оказать никакого видимого влияния на ситуацию, — приводит агентство слова Пашиняна.

13 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по мирному соглашению между Баку и Ереваном приостановлены по причине провокационных заявлений и действий с армянской стороны. Глава дипломатического ведомства, в частности, указал на поздравление от Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха и проведение там выборов.

В МИД Армении сообщили 13 сентября, что передали Баку пятый пакет поправок к тексту мирного соглашения, а накануне получили новые предложения от азербайджанской стороны. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отмечал, что между сторонами есть расхождения по ряду вопросов. Глава дипведомства добавил, что конкретных договоренностей о новых переговорах между руководствами Армении и Азербайджана пока нет.