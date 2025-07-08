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08 июля 2025 в 11:59

В Сети появились кадры драки в парламенте Армении

В парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата Саркисяна

Фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press

Потасовка с участием сотрудников Службы безопасности, депутатов парламента и их помощников произошла в Армении, сообщает агентство Sputnik Армения. Как сообщается, все началось, когда парламентарий от оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян после выступления принял решение покинуть зал заседаний.

На кадрах видно, как парламентарии обменивались ударами ногами и руками, использовали удушающие приемы и другие техники вольной борьбы, а также бросали бутылки. Помощники депутатов от правящей партии попытались войти в зал и вмешаться в конфликт. Сотрудники службы государственной охраны пытались разнять дерущихся, но долгое время им это не удавалось. В конечном итоге был объявлен перерыв, однако стычки продолжились и за пределами зала заседаний.

Ранее СК Армении раскрыл причину обысков в компании российского предпринимателя Самвела Карапетяна. По данным ведомства, они состоялись в рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег. Следственные мероприятия прошли в головном офисе компании «Ташир».

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