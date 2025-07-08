В Армении начались массовые обыски по делу о мошенничестве СК Армении проводит обыски по 51 адресу в рамках дела о мошенничестве

В Армении начались массовые обыски по делам о мошенничестве, сообщает СК Армении. Следственные действия идут в общей сложности по 51 адресу, передает ТАСС.

В ходе предварительного расследования уголовного дела были вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 11 лиц, из которых в отношении пяти избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в ведомстве,

В ведомстве добавили, что в отношении одного лица была применена подписка о невыезде, для другого подано ходатайство о его аресте. Также сообщается, что четырех лиц объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Самвел Карапетян был арестован 18 июня. Он добровольно покинул свой дом в сопровождении брата Карена и сел в автомобиль сотрудников армянской Службы национальной безопасности. Предприниматель не оказывал сопротивления при задержании. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви. Позже апелляционный суд Армении оставил бизнесмена под арестом.

Стало известно, что суд Армении 4 июля арестовал еще двоих сотрудников компании Карапетяна «Ташир». В пресс-службе СК страны уточнили, что арестованных обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Перед этим правоохранители задержали двух других сотрудников.