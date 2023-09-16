Гаджиев оценил вероятность новой войны с Арменией Гаджиев: Баку обеспокоен провокациями и диверсиями Еревана на границе

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Ряд действий армянского руководства в последнее время нанес ущерб становлению мира между Баку и Ереваном, считает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Так в беседе с ТАСС он ответил на вопрос о новых рисках войны с Арменией. Кроме того, по его мнению, Армения продолжает спонсировать «сепаратистскую хунту», несмотря на декларативное признание армянским руководством территориальной целостности Азербайджана. По словам Гаджиева, Баку обеспокоен участившимися военными провокациями и диверсиями армянских вооруженных сил на границе и в Карабахе.

Не способствует миру и тот факт, что <...> на деле власти Армении продолжают финансировать из государственного бюджета Республики Армения незаконную сепаратистскую хунту на территории нашей страны, включая вооруженные формирования, которые в значительной части состоят из ВС Армении в Карабахе, — сказал он.

Гаджиев также назвал серьезной провокацией проведение 9 сентября «так называемых президентских выборов со стороны незаконного режима в Ханкенди», а международное сообщество, включая ООН, по его словам, подтвердило незаконность этих выборов, которые нарушают законы Азербайджана и нормы международного права.

Также нас беспокоят участившиеся военные провокации и диверсии армянских вооруженных сил на границе и в Карабахе. Несмотря на это, Азербайджан привержен мирному процессу и ожидает возвращения Армении в русло конструктивных переговоров, — подчеркнул помощник президента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом.

Гаджиев в свою очередь заявил, что Баку желает мира с Ереваном и в перспективе, возможно, даже дружбы. Но при этом, по его словам, в Ереване есть силы, которые не хотят менять ситуацию, а мирный договор Армении с Азербайджаном для них является анафемой.