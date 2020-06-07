Власти Белоруссии хотят оградить граждан от «вредной» информации

https://static.news.ru/photo/0e6df82a-a8ea-11ea-8cd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий рассказал о стратегии работы ведомства в Интернете. По его словам, власти хотят оградить граждан от данных, которые вредят государству.

Министерство будет «корректировать» деятельность СМИ. В результате журналисты будут чётко доводить госполитику, сказал он в эфире телеканала СТВ.

Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьёзно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна, — подчеркнул он.

Политик отметил, что людям нужно дать ясное понимание того, что происходит. Цифровой шум влияет на граждан и задача государственных СМИ разрушить его, уверен он.

Как писал NEWS.ru, правительство республики ушло в отставку 3 июня после обещания Лукашенко перетасовать состав кабмина, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».

На следующий день президент назначил премьер-министром Романа Головченко — бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета.