Премьер-министром Белоруссии назначен Роман Головченко

https://static.news.ru/photo/3b83b88a-a643-11ea-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром страны стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Как пишет БелТА, занимавший пост премьера Сергей Румас решил заняться бизнесом. По словам Лукашенко, у него нет к нему больших претензий и он приветствует его желание.

Глава Белоруссии также назначил первым вице-премьером страны Николая Снопкова, работавшего ранее послом в Китае. Замглавы администрации президента стал Дмитрий Крутой.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко отправил в отставку кабмин республики 3 мая. Глава государства заявил, что намерен подготовить новый состав правительства до президентских выборов. По его словам, такая практика необходима, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, подписи в поддержку своего выдвижения в настоящее время собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля, после чего будет разрешена предвыборная агитация.