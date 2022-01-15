В трёх регионах Казахстана заявили о сохранении террористической угрозы

В трёх регионах Казахстана — в городе Алма-Ата, Жамбылской и Алма-Атинской областях — сохраняется высокий «красный» уровень террористической угрозы, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу национального комитета безопасности. В этих регионах продолжает антитеррористическая операция.

Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее МВД Казахстана распространило в Сети новые видеозаписи нападений протестующих в Алма-Ате на сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обеспечить порядок во время беспорядков. Ролики были сняты в период с 4 по 5 января.

Генпрокуратура Казахстана сообщила, что во время недавних беспорядков в стране погибли 225 человек. Также сообщается о 19 погибших силовиках и более 4 тысяч пострадавших.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся скоординированному нападению террористических группировок. Они прошли специальную подготовку и получили боевой опыт в различных горячих точках. По его словам, те угрозы, с которыми столкнулась республика, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.