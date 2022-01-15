Лукашенко: Казахстан подвергся скоординированному нападению террористов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся скоординированному нападению террористических группировок. Они прошли специальную подготовку и получили боевой опыт в различных горячих точках. По его словам, те угрозы, с которыми столкнулась республика, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве, сообщает БелТА.

Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отдельно отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по разрешению кризиса.

Операция ОДКБ в Казахстане — сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российской границы, — заявил белорусский лидер.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.