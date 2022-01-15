В Казахстане назвали число погибших во время беспорядков

Во время столкновений в Казахстане погибли 225 человек, более четырёх тысяч получили ранения. Среди полицейских и военных — 19 жертв, пострадали 3393 сотрудника силовых ведомств, заявил на брифинге начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев.

На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших, — сообщил он.

Среди погибших есть и вооружённые бандиты, которые участвовали в терактах, нападали на административные здания и полицейских, отметил Шалабаев. По его словам, жертвами терактов стали также мирные жители.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения стоимости газа, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Тем не менее протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию.

Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, из-за чего власти ввели режим ЧС.

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ направили в республику миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать Казахстан, выполнив стоявшие перед ними задачи.