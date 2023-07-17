В Приднестровье умер лидер оппозиции МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции непризнанной республики Хоржана

Фото: кпрф.ру

Олег Хоржан

В Приднестровье умер лидер Союза оппозиционных сил непризнанной республики Олег Хоржан, сообщило МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в своем Telegram-канале. По предварительным данным, на теле оппозиционера найдены признаки насильственной смерти. Хоржан найден в частном доме рядом с пустым открытым сейфом.

Труп Олега Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст, — говорится в сообщении.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичных оскорблениях представителей власти. В 2022 году оппозиционер вышел на свободу.

1 мая депутат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер была задержана в Кишиневе. Политика задержали в аэропорту, откуда она должна была вылететь в Турцию, а затем в Израиль. Оппозиционер заявила, что ее задержание носит политический характер.

24 марта Таубер заявила, что власти Молдавии готовят военные провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. По ее словам, операция планировалась на 17 апреля.