В Молдавии задержали вице-председателя оппозиционной партии В Молдавии задержали вице-председателя партии «Шор» Таубер

Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS

Марина Таубер

Депутат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер задержана в Кишиневе, сообщается на странице антикоррупционной прокуратуры страны в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Ее задержали в аэропорту, политик должна была вылететь в Турцию, а затем в Израиль.

Обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуроры сочли необходимым задержать обвиняемую в аэропорту, поскольку существует значительный риск того, что она скроется от органов уголовного преследования, — говорится в сообщении.

Депутат просила отложить слушание своего дела в суде, чтобы выехать в Израиль. В ведомстве подчеркнули, что по решению прокуратуры Таубер запрещено покидать место своего проживания.

Оппозиционер в видеообращении в соцсетях прокомментировала свое задержание. Она указала на его политический характер.

Власть настолько боится, что хочет меня арестовать, был подан запрос прокуроров, чтобы изменить меру ограничения моей свободы, потому что я активна, я не согласна с ними, продолжаю борьбу за граждан, продолжаю их критиковать — так и будет. Я не знала, что будет судебное заседание по изменению меры пресечения, — сказала она.

По данным Newsmaker, ордер на задержание оппозиционного депутата был выдан 1 мая, то есть в день задержания. Также 1 мая у Таубер день рождения.

24 марта Таубер заявила, что власти Молдавии готовят военные провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. По ее словам, операция планировалась на 17 апреля.