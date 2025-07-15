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15 июля 2025 в 20:17

В ПМР оценили угрозу складам боеприпасов в Колбасне из-за Молдавии

Экс-спикер парламента ПМР Щерба: со складами в Колбасне нужно держать ухо востро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Провокации в отношении складов боеприпасов в приднестровском городе Колбасна маловероятны, но исключать их полностью нельзя, сказал в беседе с NEWS.ru экс-председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба. Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки России о планах НАТО создать в Молдавии плацдарм для конфликта с РФ.

Лучше держать ухо востро, чтобы пресечь любую попытку провокации. Все компоненты, связанные с обеспечением мира и безопасности на уровне соприкосновения между Приднестровьем и Молдовой, должны быть приведены в состояние наивысшей готовности. Это деятельность объединенной контрольной комиссии, блокпостов, ведущих мониторинг по линии соприкосновения, и оперативной группировки российских войск, которая на законных основаниях находится на территории ПМР. Она должна обеспечить сохранность этого имущества, — подчеркнул собеседник.

Щерба также полагает, что провокациям могут подвергнуться и российские миротворцы, которые размещены в Приднестровье. Кишинев попытается дискредитировать их, отметил экс-председатель Верховного совета ПМР.

Провокации будут идти по широкому спектру, по всей линии, связанной с мнимыми политическими, экономическими и военными угрозами, которые якобы исходят от России. Эта риторика уже обкатана Западом — в ПМР будут использованы те же средства, что имели место в соседней Румынии, — резюмировал Щерба.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

Кишинев
Приднестровье
боеприпасы
провокация
Дмитрий Горин
Д. Горин
Владислава Павлик
В. Павлик
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