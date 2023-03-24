Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации В партии «Шор» заявили, что власти Молдавии готовят военную провокацию рядом с Приднестровьем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Молдавии готовят военные провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, заявил вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер, передает РИА Новости. По ее словам, операция планируется на 17 апреля.

Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников, — заявила она.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что Украина может разместить своих военных на границе с Приднестровьем, если увидит угрозу с этой стороны. Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдавией. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что украинские войска сконцентрировались у границы с Приднестровьем в конце февраля. Она подчеркнула, что это суверенное право Украины — размещать своих военных там, где они считают необходимым, и тренироваться или готовиться к действиям, если они видят угрозу со стороны Приднестровья.