В правительстве РБ заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за протестов

https://static.news.ru/photo/1e0aa466-0030-11eb-a8af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ситуация с коронавирусом его настораживает. По его словам, рост заболеваемости произошёл из-за протестов в стране.

Он отметил, что не хотел бы возвращения показателей заболеваемости, которые фиксировались весной. В прошлый раз страна справилась, но не стоит «вступать в ту реку дважды», если можно предотвратить негативные события, сказал он в эфире «Беларусь 1».

Если говорить о причинах (роста заболеваемости, — NEWS.ru), они лежат на поверхности. Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Миске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста, — NEWS.ru). Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины, — подчеркнул он.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что правозащитный центр «Весна» сообщил, что на «Женском марше» в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали не меньше 70 человек, 63 из которых — женщины.