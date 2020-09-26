Силовики задержали больше 50 женщин в Минске

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Правозащитный центр «Весна» сообщил, что на «Женском марше» в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали не меньше 70 человек, 63 из которых — женщины.

Среди задержанных шесть журналистов, четверых из которых отпустили. Также силовики позволили покинуть РОВД несовершеннолетней девушке и 73-летней Нине Багинской, говорится на сайте центра.

Кроме того, сотрудники милиции вместе с музыкальными инструментами увезли пятерых уличных музыкантов из группы Best sound ban. Причиной стало исполнение артистами песни Виктора Цоя «Перемен».

Ранее минские силовики задержали участников благотворительного забега. По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии. Мероприятие проходило в парке Дружбы народов. Бегуны рассказали, что примерно на третьем километре силовики побежали за участниками через парк. Им удалось догнать двоих активистов, остальные бросились врассыпную.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Как писал NEWS.ru, такая тайная инаугурация усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом. В ответ жители Белоруссии решили устроить свою акцию и 27 сентября во всех городах страны провести народную инаугурацию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.