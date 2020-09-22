Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/68bc601c-fd79-11ea-a415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии. Церемония прошла тайно во Дворце Независимости.

Как передаёт Белта, на неё было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. После принесения присяги председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

За несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, при этом отметили, что главы комиссии нет на рабочем месте.

Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.