Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии. Церемония прошла тайно во Дворце Независимости.
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За несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, при этом отметили, что главы комиссии нет на рабочем месте.
Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио.
Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.
После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.
Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.
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