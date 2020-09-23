Белорусский Минюст считает тайную инаугурацию Лукашенко законной

Министерство юстиции Белоруссии оценило инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. По версии ведомства, процедура была проведена в точном соответствии с законодательством.
Там отметили, что на мероприятии присутствовали все должностные лица, участия которых требует Конституция страны,
В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь «О президенте Республики Беларусь» не содержит. Соответственно, нарушений законодательства Республики Беларусь в части определения времени трансляции инаугурации президента Республики Беларусь по радио и телевидению не имеется, — добавили в министерстве.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru. Во время церемонии государственные телеканалы показывали сериалы.
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