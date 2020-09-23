Белорусский Минюст считает тайную инаугурацию Лукашенко законной

https://static.news.ru/photo/6534475c-fdb5-11ea-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool

Министерство юстиции Белоруссии оценило инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. По версии ведомства, процедура была проведена в точном соответствии с законодательством.

Там отметили, что на мероприятии присутствовали все должностные лица, участия которых требует Конституция страны, передаёт РИА Новости. Кроме того, закон «О президенте Республики Беларусь» устанавливает необходимость транслировать инаугурацию по республиканскому телевидению и радио. По данным пресс-службы Минюста, в СМИ распространялась информация о церемонии, а полную версию инаугурации в 21:00 покажет Белтелерадиокомпания.

В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь «О президенте Республики Беларусь» не содержит. Соответственно, нарушений законодательства Республики Беларусь в части определения времени трансляции инаугурации президента Республики Беларусь по радио и телевидению не имеется, — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru. Во время церемонии государственные телеканалы показывали сериалы.