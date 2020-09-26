Минские силовики задержали участников благотворительного забега

Жители Минска приняли участие в не согласованном с властями благотворительном «Забеге свободных». Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции.
По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии,
По данным Tut.by, мероприятие
Собранные во время забега деньги планировалось направить в фонды, помогающие белорусским протестующим.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Как писал NEWS.ru, жители Белоруссии также решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. В воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама она в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на неё с плакатами и портретами женщины.
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