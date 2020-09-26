Минские силовики задержали участников благотворительного забега

https://static.news.ru/photo/900b6884-ffea-11ea-91ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im//Global Look Press

Жители Минска приняли участие в не согласованном с властями благотворительном «Забеге свободных». Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции.

По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии, передаёт «Интерфакс».

По данным Tut.by, мероприятие проходило в парке Дружбы народов. Бегуны рассказали, что примерно на третьем километре силовики побежали за участниками через парк. Им удалось догнать двоих активистов, остальные бросились врассыпную.

Собранные во время забега деньги планировалось направить в фонды, помогающие белорусским протестующим.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Как писал NEWS.ru, жители Белоруссии также решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. В воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама она в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на неё с плакатами и портретами женщины.