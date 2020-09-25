Народная инаугурация Тихановской пройдёт в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3ed2a04c-ff9d-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Белоруссии решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. В воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Сама она в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на неё с плакатами и портретами Тихановской.

Экс-кандидат в президенты уже одобрила данное решение, отметив в Telegram-канале «Пул Первой», что акция не должна заканчиваться арестами и избиениями её участников. Также Тихановская поблагодарила белорусов за оказанное доверие.

Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И — как следствие — официальной, законной инаугурации, — заявила она.

В Белоруссии с 9 августа, когда прошли выборы президента страны, продолжаются массовые акции протеста. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Тихановская провела встречу с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Она поблагодарила за твёрдую и последовательную позицию Вашингтона в отношении действующих властей страны. Политик обсудила с американским чиновником возможные варианты выхода Белоруссии из кризиса, а также потенциальное участие Вашингтона, Брюсселя и Москвы в организации новых выборов и диалога.