Тихановская поблагодарила США за позицию по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bcea6194-ff5d-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/svetlanatihanovskaya2020

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с заместителем помощника госсекретаря Соединённых Штатов Джорджем Кентом. Она поблагодарила за твёрдую и последовательную позицию США в отношении действующих властей страны.

Политик обсудила с американским чиновником возможные варианты выхода Белоруссии из кризиса, а также потенциальное участие Вашингтона, Брюсселя и Москвы в организации новых выборов и диалога.

Светлана Тихановская поблагодарила за твердую и последовательную позицию США в отношении режима Лукашенко и напомнила про важность поддержки гражданского общества Беларуси и экономической поддержки Беларуси после демократических перемен, — говорится в сообщении близкого к Тихановской Telegram-канала «Пул Первой».

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что инаугурация, которую сразу же назвали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.