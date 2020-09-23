В Минске задержаны более 50 протестующих, на улицах слышны выстрелы

https://static.news.ru/photo/d541d5b6-fdc2-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На улицах Минска силовики задержали уже более полусотни участников протестных акций, которые вспыхнули с новой силой после инаугурации Александра Лукашенко, который считается официальным победителем президентских выборов. ОМОН разгоняет людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.

По словам очевидцев, которые публикуют Telegram-каналы, задержанных жёстко избивают. Сообщается о нескольких пострадавших, однако точное их количество неизвестно. При этом известно как минимум об одном случае, когда сотрудник силовых служб оказывал первую помощь пострадавшему.

Людей, которые по традиции начали стягиваться к стеле «Минск — город герой», оттеснили силовики. Некоторые СМИ сообщили, что там слышали выстрелы. Несмотря на это, на улицах по-прежнему остаются тысячи людей. В некоторых районах они пытаются заблокировать дороги.

Вместе с тем замечены и сторонники Лукашенко. Несколько раз они пересекались с оппозиционно настроенными группами, однако обошлось без стычек.

Помимо Минска, люди вышли на протесты в Бресте, Витебске, Гродно, Лиде, Солигорске и других городах.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.

Ряд мировых лидеров, как и Тихановская, заявили, что не признают Лукашенко легитимным главой государства. В то же время тайная инаугурация президента усилила протесты в стране.