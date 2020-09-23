Лукашенко подстегнул протесты тайной инаугурацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по официальным данным, выигравший выборы 9 августа, вступил в должность главы государства в шестой раз. Впрочем, церемония инаугурации прошла нестандартно — в полной секретности, без каких-либо предварительных анонсов: ещё утром наблюдатели, заметившие президентский кортеж в сопровождении милицейских мотоциклов на улицах Минска, допускали, что это лишь репетиция. Вступление на пост ставит Лукашенко в ещё более сложную, чем ранее, ситуацию. Если до инаугурации сохранялась эфемерная надежда на мирный транзит власти, подкреплённый обещаниями гарантий безопасности со стороны оппозиции, то теперь переизбравшийся президент лишь обостряет ситуацию.

Согласно белорусскому законодательству, вступление избранного главы государства в должность должно состояться не позднее чем через два месяца после всенародного голосования, то есть в этом году — до 10 октября. Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики на протяжении полутора месяцев сохраняла молчание относительно сроков инаугурации. За это время президентский кортеж был замечен проезжающим по Минску как минимум один раз — тогда это было расценено как репетиция церемонии. Интриги добавляли активные контакты Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным: аналитики обосновано полагали, что отсрочка инаугурации связана с попытками Минска заручиться надёжной поддержкой Москвы.

Тем не менее 23 сентября церемония вступления Лукашенко в должность состоялась — в обстановке секретности, без каких-либо предварительных официальных заявлений.

State information agency confirms Lukashenko has inaugurated himself in secret pic.twitter.com/BUd1ReRN8K — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 23, 2020

Такая ситуация не уникальна: история уже знает примеры тайных инаугураций. Например, 19-й президент США Ратерфорд Хейс, вопреки традициям, в марте 1877 года приносил присягу тайно. Причины для секретности у него были весьма схожи с ситуацией в Белоруссии — выборы 1876-го считаются одними из наиболее сомнительных в американской истории: победитель выиграл с перевесом всего лишь в один голос члена коллегии выборщиков (подлинность голосования двадцати человек историки оспаривают до сих пор, то есть Хейс, возможно, на самом деле даже проиграл сопернику 19 голосов).

Впрочем, это не помешало Хейсу отработать на посту весь срок. В США также имеет место традиция двойной инаугурации, но обусловлена она историческими причинами. Двадцатая поправка к американской конституции, вступившая в силу в 1937 году, сместила начало президентского срока с 4 марта на 20 января. Однако организаторы церемонии иногда стараются соблюсти и традицию, и закон: например, у Барака Обамы было две инаугурации: одна с принесением присяги в присутствии официальных лиц и вторая — для всей страны, с соответствующими публичными торжественными мероприятиями. До принятия поправки также имели место двойные церемонии. Если 4 марта выпадало на воскресенье, то инаугурация проходила и в этот день, и на следующий (президенты Вудро Вильсон, Дуайт Эйзенхауэр и некоторые другие).

Однако все эти примеры, как вполне очевидно, имеют мало общего со случаем Лукашенко. Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов, секретность инаугурации Лукашенко связана в первую очередь с опасениями по поводу народных волнений.

Во-первых, если бы о церемонии было объявлено заранее, властям вновь пришлось бы мобилизовать силовиков для подавления протестной активности. Во-вторых, Лукашенко понимает, что торжественная публичная инаугурация в нынешних условиях не принесла бы ему никаких дивидендов, а значит, нет и смысла её проводить. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

По мнению аналитика, сам факт внезапности процедуры на внешнеполитическом контуре мало что поменяет для президента РБ: Запад и предыдущие выборы по сути не признавал, но вынужден был вести диалог с Лукашенко, особенно после того, как последний взял на себя роль «посредника» в разрешении конфликта в Донбассе.

Белорусский политолог Артём Агафонов также считает, что власти при проведении тайной церемонии руководствовались соображениями безопасности. Однако, как заявил эксперт в беседе с NEWS.ru, такая процедура демонстрирует прежде всего слабость Лукашенко и его страх перед народом.