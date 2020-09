Лукашенко подстегнул протесты тайной инаугурацией

Согласно белорусскому законодательству, вступление избранного главы государства в должность должно состояться не позднее чем через два месяца после всенародного голосования, то есть в этом году — до 10 октября. Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики на протяжении полутора месяцев сохраняла молчание относительно сроков инаугурации. За это время президентский кортеж был замечен проезжающим по Минску как минимум один раз — тогда это было расценено как репетиция церемонии. Интриги добавляли активные контакты Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным: аналитики обосновано полагали, что отсрочка инаугурации связана с попытками Минска заручиться надёжной поддержкой Москвы.

Тем не менее 23 сентября церемония вступления Лукашенко в должность состоялась — в обстановке секретности, без каких-либо предварительных официальных заявлений.