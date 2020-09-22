Пресс-секретарь Лукашенко отказалась раскрыть дату инаугурации

https://static.news.ru/photo/d963e912-fd69-11ea-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко не назвали дату инаугурации белорусского лидера. Как заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, это сделают «ближе ко времени» церемонии.

Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — цитирует её РИА Новости.

Ранее крупнейший русскоязычный Telegram-канал Nexta получил информацию, что церемония готовится на 23, 27 или 28 сентября. При этом, по его данным, она будет тайной. В качестве подтверждения версии о 27 и 28 сентября издание приводит закрытие брони Президент-отеля в Минске на эти даты, а также на 29 сентября.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.