В Минобороны Армении назвали число потерь в ходе боёв с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/f1e7a9aa-00d5-11eb-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: armenia_military_portal/vk.com

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что в столкновениях с азербайджанской армией 27 сентября погибли 16 армянских военных, ещё 100 получили ранения.

Сообщение Степанян приводит РИА Новости. Представитель армянского министерства сослалась на данные от замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.

27 сентября две закавказские республики вступили в открытое военное противостояние в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.

В МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель. В НАТО также призвали Армению и Азербайджан вернуться к перемирию.

Пашинян заявил, что армянские власти рассматривают вопрос признания Нагорного Карабаха.