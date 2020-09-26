В Минобороны Армении назвали число потерь в ходе боёв с Азербайджаном

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что в столкновениях с азербайджанской армией 27 сентября погибли 16 армянских военных, ещё 100 получили ранения.
Сообщение Степанян
27 сентября две закавказские республики вступили в открытое военное противостояние в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.
В МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель. В НАТО также призвали Армению и Азербайджан вернуться к перемирию.
Пашинян заявил, что армянские власти рассматривают вопрос признания Нагорного Карабаха.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен