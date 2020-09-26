Премьер Армении допустил возможность признания независимости Карабаха

https://static.news.ru/photo/887840a4-00cd-11eb-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента.

По его словам, этот вопрос нужно очень серьёзно рассмотреть и провести общественные обсуждения.

Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий, — цитирует РИА Новости премьера.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе сейчас «нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии».

Ранее правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян созвал Совет безопасности страны. Он говорил, что на нём будет обсуждаться вопрос о частичной мобилизации.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.