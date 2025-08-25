Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов

В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана

Фото: Valeriy Kudryashov/Global Look Press

Работы по поиску пропавших на пике Победы в Киргизии двух альпинистов из Ирана остановлены, сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу МЧС республики. Там отметили, что в зоне поиска наблюдаются плохие погодные условия.

Все поисковые работы остановлены, пока неизвестно — возобновятся ли в этом году, — пояснили там.

Иранцы Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах прибыли для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь почти две недели назад. Предположительно, они могли погибнуть.

До этого стало известно, что операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла 12 августа на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, завершена. Как сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков, за 70 лет оттуда не получилось эвакуировать ни одного человека.

Также погиб итальянский альпинист, который два раза пытался спасти Наговицыну. Трагедия произошла на высоте 6,8 тысячи метров. Альпинисту стало плохо, и консультация с врачом по рации выявила признаки отека мозга. Спасти его не удалось — он скончался 15 августа.

