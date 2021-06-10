В Госдуме пообещали украинцам и белорусам российское гражданство

https://static.news.ru/photo/aa1b320a-ca82-11eb-8e8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о репатриации внесут на рассмотрение в Государственную думу 11 июня. По нему белорусы и украинцы могут получить статус соотечественника и российский паспорт, не отказываясь от имеющегося гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал , что соотечественниками можно считать людей, которые сами, либо чьи предки жили на территории современной России. Вместе с тем украинцы и белорусы также считаются соотечественниками, хотя они сами или их предки могли не жить на территории России.

Парламентарий пояснил, что особые условия для белорусов и украинцев оправданы, поскольку могут привлечь миллионы соотечественников, в первую очередь с Украины. Новый состав Госдумы будет рассматривать этот законопроект.

Ранее уполномоченный по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова заявила, что российские паспорта, которые получают жители непризнанных республик Донбасса, являются «аусвайсами» — документом, удостоверяющим личность и выданным немецкими оккупационными властями в годы Великой Отечественной войны.