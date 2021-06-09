На Украине сравнили российские паспорта в Донбассе с «аусвайсами»

https://static.news.ru/photo/e4bd9e8a-c914-11eb-a395-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченная по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова заявила, что российские паспорта, которые получают жители непризнанных республик Донбасса, являются «аусвайсами» — документом, удостоверяющим личность и выданным немецкими оккупационными властями в годы Великой Отечественной войны, сообщают Vesti.ua.

Почему человек берёт этот российский «аусвайс»? Чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если у него нет такого паспорта, то не предоставляют медицинское лечение, — рассказала Денисова.

Она добавила, что выборы в Госдуму пройдут осенью и в Москве рассчитывают, что получившие российские паспорта граждане Украины тоже пойдут голосовать.

По данным МВД России, в начале мая более 527 тысяч жителей республик Донбасса получили паспорта РФ. В Госдуме заявили, что число жителей Донецкой и Луганских народных республик с российским гражданством резко увеличилось.

По словам заместителя председателя комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, количество жителей ДНР и ЛНР, получивших российские паспорта до конца 2021 года может достигнуть 1 млн человек.