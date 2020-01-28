В Белоруссии силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов республики.
Как
Издание отмечает, что Криштаповича сняли прямо с борта самолёта, когда он летел на отдых в Мюнхен. Самолёт развернули возле Вроцлава.
Известно, что «сахарное дело» расследует Комитет государственной безопасности.
Ранее NEWS.ru писал, что борт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. С рейса сняли шестерых человек. В авиакомпании «Белавиа» заявили, что эту ситуацию не комментируют.
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