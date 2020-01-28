https://static.news.ru/photo/a9919cb4-41d7-11ea-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Белоруссии силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов республики.

Как сообщил портал tut.by со ссылкой на анонимные источники, задержания провели в конце прошлой недели. Речь идёт о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове, директоре Городейского сахарного комбината Михаиле Криштаповиче, директоре Слуцкого сахарорафинадного завода Николае Пруднике и директоре Жабинковского сахарного завода Викторе Миронове.

Издание отмечает, что Криштаповича сняли прямо с борта самолёта, когда он летел на отдых в Мюнхен. Самолёт развернули возле Вроцлава.

Известно, что «сахарное дело» расследует Комитет государственной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что борт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. С рейса сняли шестерых человек. В авиакомпании «Белавиа» заявили, что эту ситуацию не комментируют.