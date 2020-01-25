Борт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. С рейса сняли шестерых человек.
Об этом сообщает белорусский портал tut.by со ссылкой на других пассажиров, продолживших полёт. Данные о незапланированных перемещениях судна подтверждает и сайт flightaware. Из них также следует, что самолёт вылетел из Минска с задержкой на три часа.
В авиакомпании «Белавиа» заявили, что эту ситуацию не комментируют,
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета спустя три часа из-за срабатывания датчика технической неисправности.
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