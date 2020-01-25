https://static.news.ru/photo/accb18ec-3f7f-11ea-b289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Борт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. С рейса сняли шестерых человек.

Об этом сообщает белорусский портал tut.by со ссылкой на других пассажиров, продолживших полёт. Данные о незапланированных перемещениях судна подтверждает и сайт flightaware. Из них также следует, что самолёт вылетел из Минска с задержкой на три часа.

В авиакомпании «Белавиа» заявили, что эту ситуацию не комментируют, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета спустя три часа из-за срабатывания датчика технической неисправности.