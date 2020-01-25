https://static.news.ru/photo/37946730-3f3a-11ea-9c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воздушный борт авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань, вернулся в аэропорт вылета.

Самолёт поднялся в воздух в 23:00, в два часа ночи приземлился снова в Новосибирске из-за срабатывания датчика технической неисправности. Пассажиры, 168 человек, оправились к месту назначения резервным бортом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав потребителей, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, компания Boeing была вынуждена перенести первый тестовый полёт нового лайнера 777X из-за требований к погодным условиям во время испытаний. Сотрудники компании пояснили, что несколько часов простояли на взлётной полосе, ожидая, что ветер стихнет, но в итоге приняли решение перенести испытания.