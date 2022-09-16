В Армении рассказали об обмене военнопленными с Азербайджаном Пресс-секретарь Минобороны Армении Торосян: Ереван и Баку передали друг другу по одному пленному

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Спасатель МЧС Армении, который ранее пропал у села на границе с Азербайджаном, попал в плен, после чего был обменян на другого солдата и возвращен на родину, заявил в беседе со Sputnik Армения пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян. По его словам, спасатель отправлялся на поиски тел погибших военнослужащих.

Подтверждаю сведения о его обмене, — сказал Торосян.

Баку обратил внимание на сообщение из Армении, однако власти республики отказались его комментировать, передает Sputnik Азербайджан.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Ранее днем Министерство обороны Азербайджана объявило, что число погибших в результате конфликта на границе с Арменией увеличилось до 77. Ранее ведомство опубликовало список погибших, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 135 человек убитыми.