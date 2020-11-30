Турецкие военные проведут разминирование в Карабахе

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Военные специалисты Турции проведут разминирование на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Специалисты ВС Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях, — говорится на сайте ведомства.

Также сотрудники турецкой армии очистят территорию от взрывных устройств и организуют учебные занятия инженерам Азербайджана. В министерстве поблагодарили турецких коллег за поддержку.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Москва оставила без комментариев заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность расширения усилий по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе вместе с другими государствами в регионе.