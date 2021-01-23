Томаты и яблоки разрешили поставлять в РФ 13 предприятиям Азербайджана

https://static.news.ru/photo/dd14f538-5cc8-11eb-a006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россельхознадзор разрешил с 25 января шести азербайджанским предприятиям поставлять в Россию томаты и семи компаниям — яблоки. Ограничения на эти поставки были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений в подконтрольной продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Решение принято на основе анализа информации, полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, о результатах проведённого фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что яблоки и томаты будут ввозиться с предприятий, в образцах продукции которых не были обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты. Список всех азербайджанских предприятий размещён на сайте Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, разрешение на ввоз томатов в Россию с 15 азербайджанских предприятий начало действовать с 1 января 2021 года. По данным Россельхознадзора, соответствующее решение было принято после переговоров с агентством по пищевой безопасности республики. Поставки будут возможны под гарантии агентства с предприятий, которые находятся в районах, где в 2020 году не была обнаружена южноамериканская томатная моль.

23 декабря Россия разрешила ввоз томатов ещё с 12 азербайджанских предприятий.