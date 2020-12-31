Россельхознадзор разрешил ввоз томатов ещё с 15 предприятий Азербайджана

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Разрешение на ввоз томатов в Россию с ещё 15 азербайджанских предприятий начало действовать с 1 января 2021 года.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, соответствующее решение было принято после переговоров с агентством по пищевой безопасности республики. Поставки будут возможны под гарантии агентства с предприятий, которые находятся в районах, где в 2020 году не была обнаружена южноамериканская томатная моль.

Список таких предприятий опубликован на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что 23 декабря, Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий.

Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли. Это связано с тем, что азербайджанская сторона продолжает завозить продукцию с вредителями. В их число входят томатная моль и восточная плодожорка.