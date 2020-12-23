Россельхознадзор снял ещё часть ограничений на ввоз томатов из Азербайджана

https://static.news.ru/photo/cdcbbf88-454b-11eb-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, — заявил он.

Кармазин добавил, что эти предприятия расположены в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. По его словам, ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства, передаёт ТАСС.

Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли. Это связано с тем, что азербайджанская сторона продолжает завозить продукцию с вредителями. В их число входят томатная моль и восточная плодожорка.

С 14 декабря Москва вводит запрет на томаты и перцы из Армавирской области Армении. Оттуда в РФ привозят продукты с мозаикой пепино.

Как писал NEWS.ru, Россия, Армения и Азербайджан провели переговоры о поставках плодоовощной продукции.