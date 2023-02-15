Токаев отменил закон о первом президенте Казахстана Назарбаеве

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому утратила силу законодательная норма «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)», сообщается на сайте президента Казахстана. Закон касается статуса и полномочий первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», — говорится в сообщении.

Отмененный закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Назарбаеву принадлежало право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Согласно этому закону, первый президент обладал неприкосновенностью и не мог быть подвергнут задержанию или аресту. Неприкосновенность распространялась на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам его семьи. Теперь полномочия Назарбаева будут регулироваться конституцией и законом о президенте Казахстана, привилегии для родственников экс-президента будут отменены.

Конституционный суд Казахстана ранее принял постановление о том, чтобы признать закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» утратившим свою силу. Этот закон провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ряд пожизненных гарантий и привилегий. Лишение статуса предусматривалось поправками в конституцию страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.