Токаев ответил Трампу на введение пошлин Токаев подтвердил готовность к диалогу с США после введения новых пошлин Трампом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо в связи с заявлением США о введении пошлин в 25% на казахстанские товары с 1 августа, заявили в пресс-службе президента. Он выразил уверенность в достижении компромисса и подтвердил готовность к диалогу.

Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме, — говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что Казахстан привержен развитию предсказуемых и справедливых торговых связей с США. Астана считает Вашингтон давним торговым партнером, уточнил президент Казахстана.

Ранее Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с уведомлением о скором введении пошлин. Соответствующий документ американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. Тариф в размере 25% на товары из республики будет введен с 1 августа. После этого Министерство торговли и интеграции Казахстана поручило подготовить официальный ответ на вводимые США пошлины.