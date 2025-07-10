Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 09:30

Токаев ответил Трампу на введение пошлин

Токаев подтвердил готовность к диалогу с США после введения новых пошлин Трампом

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо в связи с заявлением США о введении пошлин в 25% на казахстанские товары с 1 августа, заявили в пресс-службе президента. Он выразил уверенность в достижении компромисса и подтвердил готовность к диалогу.

Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме, — говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что Казахстан привержен развитию предсказуемых и справедливых торговых связей с США. Астана считает Вашингтон давним торговым партнером, уточнил президент Казахстана.

Ранее Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с уведомлением о скором введении пошлин. Соответствующий документ американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. Тариф в размере 25% на товары из республики будет введен с 1 августа. После этого Министерство торговли и интеграции Казахстана поручило подготовить официальный ответ на вводимые США пошлины.

США
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
Дональд Трамп
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УФСИН подтвердило пожар в одной из колоний Соликамска
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности нового ковид-штамма «стратус»
Трамп утвердил часть военной помощи из списка Зеленского
Более 300 человек пострадали из-за массового отравления в Дагестане
Стало известно, почему хотят платить надбавки пенсионерам с 70 лет
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июля: стояние на коленях, 2 км до Купянска
Кириленко отреагировал на задержание российского баскетболиста во Франции
Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли
Кадры пожара в колонии в Пермском крае появились в Сети
Почему не работает YouTube 10 июля: замедление, как оживить видеохостинг
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО
Психолог раскрыла, как легко отличить лень от прокрастинации
Белоусов наградил «Золотыми звездами» отличившихся участников спецоперации
Минтруд поставил точку в вопросе о завозе миллиона мигрантов из Индии
В Пулково подсчитали убытки из-за ограничения работы аэропорта
«Крыша поехала»: в ГД разнесли иллюзии Трампа о секретном оружии против РФ
«Запомнил достойным человеком»: Никитин высказался о личности Старовойта
Робота с ПМЭФ заметили бегающим по улицам Китая
В Армении силовики сообщили о новых задержаниях
ФСБ опубликовала видео задержания в Мелитополе подозреваемых в шпионаже
Дальше
Самое популярное
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.