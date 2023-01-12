Первого президента Казахстана лишили титула елбасы Конституционный суд Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева титула елбасы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Нурсултан Назарбаев

Конституционный суд Казахстана принял постановление о том, чтобы признать закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» утратившим свою силу. Этот закон провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ряд пожизненных гарантий и привилегий. Лишение статуса предусматривалось поправками в конституцию страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.

Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу, — говорится в судебном постановлении.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он покинул пост президента в марте 2019 года, новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

После отставки за Назарбаевым, как за первым президентом республики, был закреплен ряд привилегий, предусмотренных конституционным законом «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Первая редакция закона была принята в 2000 году, в дальнейшем туда вносились правки, усиливающие роль первого президента. В частности, действующие власти должны были согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики страны. Кроме того, в 2018 году за ним закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности страны. Титул «елбасы» Назарбаев официально получил в 2010 году.

Однако президент Токаев решил перейти «к новой государственной модели», в том числе изменить основной закон государства. Референдум о поправках прошел 5 июня 2022 года, он должен был закрепить «окончательный переход от „суперпрезидентской“ формы правления к президентской республике». По данным ЦИК, за поправки высказались 77,18% голосовавших граждан.

В результате из конституции был изъят пункт 4, определяющий статус и полномочия первого президента. Теперь первый казахстанский президент будет пользоваться благами, предусмотренными для всех бывших руководителей республики.

Ранее экс-кандидат в президенты Амиржан Косанов сказал, что противостояние президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева может стать «пороховой бочкой» и привести к очередным волнениям, когда «одна спичка может взорвать общество». Он напомнил тогда, что в начале 2023 года парламент рассмотрит закон «О первом президенте Казахстана — Елбасы». Если он утратит силу, Назарбаев может предстать перед судом, заявил Косанов. Политик добавил, что у Назарбаева тоже есть компромат на Токаева, поэтому он не исключил, что зима в Казахстане будет «жаркой».