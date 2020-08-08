Тихановская призвала остановить насилие на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/532ca0c4-da90-11ea-9029-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила всех участников остановить насилие на акциях протеста.

Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать, — процитировали Светлану Тихановскую в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, несколько взрывов раздалось в Минске, где проходят акции протеста, участники которых не довольны результатами президентских выборов. В ночь на 10 августа протестующие в центре Минска начали строить баррикады. При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает фаеры и бросает их в сторону силовиков.