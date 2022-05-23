Суд Мишеля: Баку и Ереван ждут помощи в урегулировании от Брюсселя Евросоюз стремится стать главным миротворцем в Закавказье, оттеснив Москву

Встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении / Фото president.az

Хотя и Москва уже давно наметила вектор решения карабахского урегулирования, Евросоюз продолжает вести свою линию, стремясь стать основным посредником. 22 мая председатель Европейского совета (ЕС) Шарль Мишель принял у себя в гостях президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Все прошло по заведенным традициям — пять долгих часов переговоров и ни слова о России в итоговом коммюнике. При этом дискуссию в Брюсселе оценили как «откровенную» и «плодотворную». В отличие от последней встречи, которая прошла чуть более месяца назад, на этот раз стороны уделили больше внимания гуманитарным темам и перспективам экономического развития региона. Но самыми важными все же остались вопросы делимитации государственной границы и заключение мирного соглашения. Удастся ли Брюсселю окончательно помирить Баку и Ереван, и как ответит Москва, обвиняющая Запад в «спекуляциях на карабахской теме»?

В последний раз встреча брюссельского формата состоялась в прошлом месяце. Результаты переговоров были многообещающими — стороны договорились до конца месяца сформировать совместную пограничную комиссию и поручили внешнеполитическим ведомствам начать работу по мирному договору. Однако на деле все оказалось куда сложнее. Комиссии были сформированы, но их заседание пока что откладывается на неизвестный срок. А по мирному договору к общему консенсусу и вовсе прийти не удалось. Поэтому европейские партнеры решили не затягивать и позвали Алиева и Пашиняна для очередной «сверки часов».

Немного договорились

Трехсторонней встрече в Брюсселе предшествовали отдельные переговоры Мишеля с лидерами, где он выслушал требования каждого из них. Впрочем, пресс-служба армянского премьера по итогам двусторонних контактов была немногословна. Пашинян проинформировал европейских партнеров о ситуации в Карабахе, где, кстати, в последнее время нарастает напряженность, рассказал о гуманитарных проблемах и подчеркнул необходимость их скорейшего решения.

Азербайджанцы в своих заявлениях были более конкретны. Алиев сообщил о полной готовности Баку сесть за стол переговоров — для этого сформированы и состав рабочей группы по мирному договору, и состав национальной комиссии по делимитации границы. Кроме того, азербайджанский лидер вновь напомнил о выдвинутых пяти принципах, на основе которых Баку собирается подписывать документ о мире — ни о каких других вариантах Азербайджан слышать не хочет. В противном случае решение вопроса снова окажется отложенным в долгий ящик. Также Алиев поднял вопросы разминирования территорий Карабаха и судьбы 4 тыс. человек, которых Азербайджан считает без вести пропавшими во время первой войны в Карабахе.

Хотя эксперты на очередную встречу в Брюсселе возлагали меньше надежд и относились к ней довольно скептически, некоторых подвижек добиться все-таки удалось (пускай пока и на словах). Пожалуй, главное достижение — договоренность о первом совместном заседании пограничной комиссии. Интересно, что до этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал такую встречу, которая, по идее, должна была пройти в Москве 16-17 мая, и сделал он это на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что Москва «окончательно сформировала свою экспертную команду по делимитации армяно-азербайджанской границы». Однако заседание так и не состоялось. Есть подозрение, что палки в посреднические колеса Москвы снова вставил Запад, пытаясь перехватить на себя роль карабахского миротворца. Тем более что в Брюсселе стороны договорились встретиться не в третьей стране, а непосредственно на границе Азербайджана и Армении. То есть планы по проведению встречи в Москве сорвались.

Еще один важный вопрос — разблокирование транспортных и экономических коммуникаций. Отмечается важность открытия сообщения, регулирующего транзит между Нахичеванью и западной частью Азербайджана, между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки. Кстати говоря, и для этого по договоренностям от 11 января прошлого года есть совместный с Россией механизм в виде трехсторонней рабочей группы. Причем российский вице-премьер Алексей Оверчук, ответственный за продвижение этого процесса со стороны Москвы, находится в регулярном контакте как с Баку, так и с Ереваном. По итогам вчерашних переговоров Мишель заявил, что заместители премьер-министров двух стран продолжат работу, а ЕС будет продвигать работу экономической консультативной группы, которая отвечает за процветание обеих стран и их народов. Для этого в ЕС есть специальный представитель по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. Группы, возглавляемые министрами иностранных дел, продолжат этот процесс в ближайшие недели. В дополнение к этому я также подчеркнул обоим лидерам, что необходимо рассмотреть вопрос о правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе, — говорится в сообщении Мишеля.

В этом неприметном дополнении Мишеля кроется очень важный аспект, который уже наделал немало шума, — «права и безопасность армянского населения Карабаха». Азербайджанские СМИ ликуют, что Мишель использовал термин «население», а не «народ Нагорного Карабаха», который использует армянская сторона, тем самым обособляя их от граждан Азербайджана. Кроме того, все заявления были сделаны без нелюбимой азербайджанцами приписки «Нагорный». А это означает, что ЕС рассматривает Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана.

Шарль Мишель Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Такая радость оправдана еще и тем, что во время встречи снова ни разу не был затронут вопрос «статуса» Карабаха и работы Минской группы ОБСЕ, что полностью удовлетворяет Баку, говорит в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

Со стороны европейских партнеров подтверждается признание Карабаха в составе Азербайджана. Сейчас их волнует вопрос прав и безопасности армян Карабаха. Шарль Мишель обратился к лидерам Азербайджана и Армении по этому вопросу. Баку с самого начала гарантирует безопасность армян Карабаха и предлагает им принять гражданство республики. Азербайджан не собирается обсуждать с кем-либо судьбу армян Карабаха, потому что считает это своим внутренним делом. По сути, использование такой формулировки неприемлемо, но в целом это учитывает интересы Азербайджана. Фархад Маммадов азербайджанский политолог

Договоренности без гарантий

Однако пока нет гарантии, что достигнутые договоренности будут реализованы в ближайшем будущем. По словам эксперта, установленные на прошлой встрече дедлайны были сорваны, поэтому ситуация может повториться.

После апрельской встречи было заявлено о конкретных датах. Если они были нарушены, то нет гарантий того, что это не повторится и очередные заявления не провиснут в воздухе снова. Сейчас и в Армении улицы не затихают, и Пашинян не говорит ясно, чего он хочет. Поэтому сейчас важно, как будут исполняться решения, которые были согласованы, — отметил Мамедов.

Встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении president.az

Если в Азербайджане после встречи наблюдаются положительные сигналы и остается только ждать реализации всех достигнутых договоренностей, то в Армении после брюссельской встречи настроены пессимистично. Европа никогда не принимала активное участие в прорабатываемых форматах карабахского урегулирования, а гарантом безопасности всегда выступала Россия, отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель Демократической партии Армении Арам Саргсян.

Нас не устраивает выбранный нашим правительством формат. Армения связана с Россией самыми важными соглашениями и договорами. Сегодня переносить этот вопрос на другую площадку не только нецелесообразно, но и контрпродуктивно, — сказал Саргсян.

При этом депутат отметил, что его партия готовит заявление, в котором осуждается подобное трехстороннее общение в Европе. Фракция предложит политическим силам Армении, которые сегодня выступают против брюссельского формата, сформировать свой межпартийный совет и представить собственное видение решения карабахской проблемы. В противном случае, отмечает Саргсян, Ереван «проигрывает вчистую».

Мы никогда не согласимся, чтобы Арцах (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) остался в составе Азербайджана, а наши исконные территории стали их. Азербайджан пытается связать свою западную часть с Нахичеванью через Армению. Это означает отрезать часть нашей территории. Тут не только потеря стратегической безопасности, но и самого суверенитета. Причем они выступают против того, чтобы Армения наращивала свое вооружение и армию. Это вмешательство в дела нашей страны, — говорит Саргсян.

Европа хочет, чтобы Москва ушла из Закавказья

Активизация ЕС в вопросе карабахского урегулирования в последнее время происходит неспроста. Во-первых, Южный Кавказ выступает еще одним полем противостояния России и Запада, где Москва сегодня остается ключевым игроком. Во-вторых, Баку частично может стать решением газового кризиса в Европе. Понятно, что конкуренцию «Газпрому» Азербайджан не составит, но у стран ЕС есть заинтересованность в Азербайджане.

В условиях противостояния России и Запада прекрасно понятно, какую цель преследует ЕС. Европейцы хотят разволновать южное «подбрюшье» России и сделать так, чтобы Москва ушла из этого региона. Проводник такой политики — Турция, которая является членом НАТО и союзником США. Мы исходим из той геополитической ситуации в регионе, которая сегодня очень тревожная. Если Россия не примет соответствующие меры, развитие ситуации пойдет против ее интересов, — продолжает Саргсян.

Ему вторит заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. По его словам, на фоне украинского кризиса ЕС сегодня пытается избавиться от посреднической роли Москвы в регионе.

С помощью подобного рода миссии ЕС пытается повысить свое влияние в регионе и действительно вставить палки в колеса Москве. Кроме того, ЕС фактически пытается заместить собой МГ ОБСЕ. До прихода к власти Никола Пашиняна основную роль в карабахском урегулировании фактически играла МГ ОБСЕ, где одним из сопредседателей была Россия. При этом данный механизм был единственным консенсусным органом, где совпадали интересы России, Франции и США, — сказал Новиков в беседе с NEWS.ru.

Пока армянская оппозиция заполняет улицы Еревана с требованием отставки действующего правительства, усилия по урегулированию карабахского конфликта не прекращаются. По итогам трехсторонней встречи в Брюсселе достигнута договоренность о проведении четвертой встречи, тоже в составе Алиев — Мишель — Пашинян. Она запланирована на июль-август.

Надо отметить, что на следующий день после саммита в Брюсселе главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян созвонились с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в регионе, демаркацию границы, выполнение трехсторонних деклараций и связи с Россией.

Также, вечером 23 мая появилась информация, что решением премьер-министра Армении была сформирована комиссия по демаркации границы и государственной безопасности между Арменией и Азербайджаном.