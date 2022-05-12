В Ереване назвали дату встречи с экспертами из Баку по делимитации границы Мирзоян: встреча членов комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пройдёт 16–17 мая в Москве

Фото Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы и пограничной безопасности пройдёт 16–17 мая в Москве, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут вместе с заседанием трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию коммуникаций.

Хочу вас проинформировать, что мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером [РФ Алексеем] Оверчуком есть договорённость, что 16–17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве, и также есть договорённость, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двусторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности, — заявил Мирзоян.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.