Ереван сформировал комиссию по делимитации границы с Азербайджаном

Фото Александр Рюмин/ТАСС

Армения сформировала состав национальной комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, сообщил секретарь Совбеза республики Армен Григорян, пишет ТАСС. По его словам, Ереван надеется договориться с Баку о повестке установления мира в регионе. При этом он подчеркнул, что такое решение не может быть односторонним.

Состав комиссии готов, думаю, когда будет надлежащее время, рабочая группа сделает заявление, — сказал Григорян

Он также отметил, что Ереван может обратиться за помощью в запуске совместной Армяно-Азербайджанской рабочей группы к Москве и Брюсселю.

Мы можем просить помощь и у Москвы, и у Брюсселя для прохождения этого процесса, - заключил он

При этом он подчеркнул, что «сама рабочая группа будет исключительно двусторонней».

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. По его словам, после совместной встречи армянского премьер-министра Никола Пашиняна с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым, которая прошла в Брюсселе, Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации.

Тем временем в Ереване возобновились протесты оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На 19 мая у протестующих запланирован ряд акций. Активисты уже перекрыли перекресток улиц Московян и Терьяна.