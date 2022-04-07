Европейский посредник: Брюссель поможет Москве в карабахском урегулировании

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. Есть надежда, что Баку и Ереван наконец-то получится примирить, если за это возьмутся вместе Москва и Брюссель. Любопытно также, что несмотря на все разногласия России и ЕС по поводу Украины, по вопросу карабахского урегулирования они, похоже, готовы работать сообща.

Когда очертят границу?

В последний раз переговоры «брюссельского формата» прошли в декабре прошлого года на полях саммита «Восточное партнёрство». Тогда стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана и наметили дальнейший вектор сотрудничества. Теперь, по всей видимости, Брюссель решил активизироваться в процессе южнокавказского урегулирования — пока Москва, как считают эксперты, поглощена специальной военной операцией на Украине. По итогам пятичасовых переговоров Мишель заявил об ощутимых результатах — стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

По результатам прошлых переговоров в ЕС президент Ильхам Алиев отметил , что между Арменией и Азербайджаном установилась конструктивная атмосфера, особо подчеркнув роль в этом достижении Евросоюза. Тогда он призвал не упускать эту возможность для установления мира в Карабахе.

Однако впоследствии градус напряжённости ситуации на армяно-азербайджанской границе снизить не удалось. Результаты нынешних переговоров эксперты назвали многообещающими. Они нашли своё отражение в заявлениях Мишеля после совместного ужина с Алиевым и Пашиняном. В частности, было достигнуто взаимопонимание в замороженном вопросе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Стороны договорились до конца апреля сформировать совместную пограничную комиссию, которая всеми силами поможет реализовать договорённости на практике. Мишель пообещал, что ЕС будет оказывать всяческую поддержку и находиться в «сильной коммуникации и координации» для достижения прогресса.

Глава Европейского совета Шарль Мишель (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе president.az

Азербайджанский политолог Ризван Гусейнов в беседе с NEWS.ru подчеркнул важность создания рабочей комиссии именно на европейском уровне. При этом, по его словам, в ближайшее время возможны консультации сторон с Москвой по данному вопросу.

Очень важно, что это решение принято в Европе. С Россией есть трёхсторонняя комиссия по разблокированию транспортных и экономических путей в регионе. Однако большого прорыва добиться не удалось. Сейчас уровень решения вопросов намного поднялся, уже на международный уровень. Нам следует ожидать консультации в рамках трёхсторонней встречи между Москвой, Баку и Ереваном, — говорит Гусейнов.

Руководитель аналитического центра «Восканапат» политолог Грант Мелик-Шахназарян сомневается, что комиссию удастся создать в намеченные сроки, поскольку договорённость была достигнута ещё во время трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2020 года, однако не реализовалась.

Позитивно ли решение о комиссии или нет — будем судить по её конкретной работе. Но я не уверен, что комиссию создадут сейчас, если её не создали за прошедшие почти пять месяцев после переговоров в Сочи. В целом Россия заинтересована в том, чтобы Европа принимала участие в процессе урегулирования, чтобы она участвовала в решении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе. Полагаю, что весь этот процесс глубоко проработан сторонами, прежде всего российской, и сейчас идёт европейское признание этого направления, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.

На взгляд Гранта Мелик-Шахназаряна, главным итогом встречи в Брюсселе стала именно «легитимация Евросоветом трёхсторонних договорённостей в Сочи, достигнутых в ноябре 2021 года», поскольку усилия России Европа дополняет.

При этом ереванский политолог Эдгар Аракелян в беседе с NEWS.ru высказался за дальнейшие консультации по текущим вопросам. Конструктивный тон здесь задала сама встреча в Брюсселе, поскольку заинтересованность в продолжении диалога продемонстрировали лидеры обеих стран.

В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем president.az

Всё равно надо встречаться, договариваться, обсуждать ключевые вопросы урегулирования. Речь идёт о подготовке мирного договора, создании комиссии по делимитации границы — пока сложно говорить о том, в каком направлении эти процессы будут развиваться, — сказал собеседник издания.

По тропе мира

Наблюдатели полагают, что намерение сторон активизировать работы над мирным соглашением — это ещё один прорыв в Брюсселе. Главам внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении поручено запустить процесс подготовки документа, в котором были бы урегулированы все ключевые вопросы.

Мы вместе приняли решение начать конкретный процесс для мирных переговоров, подготовить возможное мирное соглашение и согласовать все необходимые элементы для этого соглашения, — сказал Мишель.

Но всё же глава Евросовета затруднился ответить на вопрос о сроках подписания мирного соглашения, хотя и отметил, что «стороны настроены слышать друг друга».

Ранее Баку уже направил в Ереван предложение по нормализации отношений, состоящее из пяти пунктов, и заявил о готовности к миру, несмотря на все трудности в прошлом. Армянская сторона назвала позицию Азербайджана «приемлемой», но с окончательным решением не торопится. Пашинян до встречи в Брюсселе тоже выразил надежду, что с президентом Азербайджана удастся обсудить все вопросы, связанные с началом мирных переговоров.

Прошедшая в бельгийской столице встреча важна тем, что Армения в очередной раз подтвердила свою приверженность к подписанию мира с Азербайджаном. Однако официальный Ереван часто меняет свою позицию под давлением внешних сил, отмечает Гусейнов.

Мы часто видим, что договорённости, достигнутые за переговорным столом, как-то искажённо преподносятся после возвращения властей в Ереван. Это каждый раз приводит к нарастанию эскалации в регионе, в том числе и в зоне, подконтрольной российским миротворцам, — отметил Гусейнов.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с NEWS.ru выразил надежду на то, что процесс заключения мирного договора будет осуществляться в конструктивном русле. Однако, по его словам, как именно станет продвигаться эта работа — покажет время.

Работа поручена МИД обеих стран. Они предложат два разных концепта одного и того же документа. Как это всё будет складываться в один документ, скорее всего, будет осуществляться на основании дальнейших переговоров. Это многосложный процесс, старт которому был дан в Брюсселе. Мы сейчас находимся в самом начале пути, — сказал Велизаде.

У кого роль посредника?

В последнее время посредническая роль Совета Европейского союза в вопросе урегулирования карабахского конфликта возросла. Стороны высоко оценивают вклад Шарля Мишеля в процесс нормализации отношений. Более того, Азербайджан и Брюссель укрепили взаимодействие в вопросах энергетической безопасности Европы, что говорит о заинтересованности ЕС в посреднической роли на Южном Кавказе, где Евросоюзу важна стабильность.

Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Политолог Велизаде подчеркнул важную посредническую роль ЕС в процессе карабахского урегулирования. Но в любом случае, считает он, эти усилия не могут дать позитивный результат без участия Москвы.

Договорённости фиксируются в Брюсселе, но реализация их на месте без участия российской стороны невозможна. Как минимум потому, что в регионе действует российская миротворческая миссия, при участии Москвы создана рабочая группа по разблокированию коммуникаций в Карабахе. Посредническая роль Брюсселя не должна сбивать с толку относительно участия в этом процессе российской стороны, — подчеркнул политолог.

Азербайджанские политологи убеждены, что «брюссельский формат» всецело заменит «бездейственную» Минскую группу (МГ) ОБСЕ в вопросе решения насущных вопросов в Карабахе.

Есть вопросы, которые не могут решить ни Москва, ни Анкара. Тут нужна третья сторона. Этот (брюссельский. — NEWS.ru) формат заменяет формат Минской группы ОБСЕ. Вчерашняя встреча в Брюсселе подтвердила, что никто об ОБСЕ не вспоминает, в отличие от некоторых лиц в Ереване, — говорит Гусейнов.

Однако армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян подчеркнул, что отсутствие упоминания МГ ОБСЕ в заявлениях участников брюссельской встречи стало плохим знаком для Еревана.

В заявлениях по окончании брюссельской встречи ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха, а также о роли в урегулировании ОБСЕ. Для Еревана это негативный знак, — отметил эксперт.

В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении president.az

По его словам, армянская сторона главной темой переговоров считает вопрос о статусе Карабаха. Оппозиция не примет иного варианта — следует ожидать с её стороны жёсткую критику встречи в Брюсселе.

Накануне переговоров в Брюсселе на площади Свободы в центре Еревана прошёл митинг, организованный оппозиционными парламентскими фракциями «Армения» и «Честь имею». По официальным данным, на митинг пришли 11 тыс. человек. Собравшиеся выразили опасение, что в ходе встречи Пашинян может согласиться на новые уступки Баку. Не исключено, что позиция Еревана, проявленная в Брюсселе, прояснится в ходе предстоящей встречи армянского премьера с российским президентом Владимиром Путиным, которая намечена на 9 апреля.