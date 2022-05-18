Москва создала комиссию экспертов для пограничного спора Баку и Еревана

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия окончательно сформировала свою экспертную команду по делимитации армяно-азербайджанской границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, азербайджанские и армянские партнёры России заявили о близости завершения процесса формирования национальной делегации.

Москва выступает за создание двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с её последующей демаркацией при консультативном содействии России. На минувшей встрече в Душанбе азербайджанские и армянские партнёры проинформировали, что они близки к завершению процесса формирования национальной делегации. Россия свою экспертную команду уже сформировала. Мы рассчитываем, что в ближайшее время удастся запустить практическую работу по делимитации армяно-азербайджанской границы, — сказала Захарова.

Она также отметила, что Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. При этом Москва «будет рада поделиться своими наработками и с азербайджанскими и армянскими друзьями в рамках деятельности комиссии».

При этом дипломат подчеркнула, что российская сторона высоко оценивает деятельность трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

Считаем задачу разблокирования всех транспортных и экономических связей в Южном Кавказе одной из ключевых в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений, — сказала Захарова.

Она отметила, что сопредседатели трёхсторонней рабочей группы контактируют на регулярной основе в целях выработки решений, которые устроили бы все стороны.

В начале апреля Алиев и премьер Армeнии Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых перeговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиcсию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подгoтовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые дейcтвия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же гoда.