СМИ: участникам карабахского конфликта присвоят звания ветеранов войны Звание «Ветеран войны» могут получить более семи тысяч азербайджанцев, участвовавших в карабахском конфликте

Фото: mod.gov.az

Комиссия при Минобороны Азербайджана направила документы о более чем семи тысячах участников второй карабахской войны для присвоения им звания ветеранов. Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», они смогут претендовать на ежемесячную пенсию президента Азербайджана в размере 80 манатов ($47), которая начисляется с 1 января 2022 года. Сейчас это звание присвоено 76 тысячам человек.

В случае вынесения положительного заключения о данных лицах их имена будут включены в подсистему «Зяфяр» для присвоения им званий «Ветеран войны», — сообщили в Минобороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.