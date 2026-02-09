Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье

В Германии призвали к размещению сил НАТО в Приднестровье. Эксперты предположили, что в случае нападения сил Альянса на приднестровскую группировку ВС РФ этот шаг приведет к применению ядерного оружия. Насколько это реально, почему приоритетной целью для России может стать Румыния — в материале NEWS.ru.

Почему в Германии выступили за размещение сил НАТО в Приднестровье

Американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал статью сотрудника Центра перспективных исследований в области безопасности, стратегического планирования и интеграции Боннского университета (CASSIS) Юлиана Романишина о том, как усилить позиции Европы на Украине. В ней предлагается разместить так называемый миротворческий контингент НАТО вдали от линии боевого соприкосновения, на границе с Белоруссией или Приднестровьем.

«Европейские войска могли бы оказать существенное влияние на Украину, не участвуя в боевых действиях. Они могли бы выполнять широкий спектр задач по поддержке и обучению вдали от линии фронта. Например, европейские контингенты могли бы взять на себя большую часть работы по мониторингу украинской границы с Белоруссией и непризнанной Приднестровской Республикой (ПМР) в ​​Молдове, что позволило бы использовать украинские подразделения в других регионах», — заявил аналитик.

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что в этом предложении звучат обтекаемые, но провокационные формулировки.

По мнению историка спецслужб, главного редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентина Мзареулова, для начала хорошо бы понять, где именно западный аналитик предлагает размещать войска НАТО.

«Если предлагается разместить этот контингент на Украине, то для них это будет вполне очевидным риском. Россия неоднократно заявляла, что такие войска будут для наc законными целями. Если речь идет о Приднестровье, то для такого шага Западу нужно будет сменить руководство ПМР — силой либо путем государственного переворота. На случай силового сценария в Приднестровской Республике есть российские войска, так что и этот вариант вызывает вопросы», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Миротворец ВС РФ у КПП на трассе Бендеры-Кишинев в Приднестровье Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

По его словам, эскалация конфликта при реализации подобного сценария может быстро дойти до самой крайней стадии.

«В случае нападения сил НАТО на приднестровскую группировку ВС РФ ответный удар будет нанесен по этим силам, их командованию или сразу по Бухаресту. Понятно, что узловым центром операции будет не Молдавия, а Румыния. Бухарест — это не то место, против которого мы бы постеснялись в случае чего применить специальные средства вплоть до ядерных боеголовок», — добавил эксперт.

Зачем Западу нужен конфликт в Приднестровской Республике

Сообщения о возможном введении войск НАТО на территорию Приднестровья — часть более сложной и комплексной картины, отметил историк и политолог Владимир Андреев.

«На фоне продолжающихся мирных переговоров между Россией и США по Украине любые точки эскалации конфликта будут играть на руку тем людям, которые хотят бесконечного продолжения войны. Европейские лидеры выступают за поражение России на поле боя и хотят измотать нашу страну, поэтому подобные вбросы укладываются в логику того, что делает нынешнее европейское руководство», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Андреева, на подобные угрозы России следует отвечать превентивно.

«По-доброму, дипломатически, так как европейцы уже давно ничего не понимают, как было и в XVIII, и в XIX, и в XX веках, и в более ранние времена, когда их контингенты пытались присоединить Новгород и Псков. Нужно реагировать максимально жестко, а лучше превентивно. Не стоит дожидаться момента, когда эти ребята приведут свои войска на нашу землю, необходимо действовать на опережение», — подчеркнул эксперт.

По словам Мзареулова, важно понять, с какой целью сделал заявление эксперт Боннского центра.

Солдаты НАТО Фото: Nacho Frade/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Во-первых, это может быть просто безответственная болтовня. Люди там сидят на зарплате, что-то исследуют, обязаны выдавать некий аналитический продукт. Как он связан с реальностью — это уже совсем другой вопрос. Во-вторых, это может быть сознательная провокация, чтобы вынудить Россию на ответные действия. В-третьих, европейцы не могут не понимать, что украинская история идет к своему концу и время играет не на их стороне. Отсюда могут быть эти суетливые попытки перенести конфликт куда-то еще», — пояснил историк.

Если дело дойдет до конфликта по линии ПМР, то в него немедленно включится Украина, считает Андреев.

«Истории про эскалацию в Приднестровье мы периодически слышим уже не первый год. Многие украинские руководители давно предлагали начать войну с Россией в ПМР и ввести туда украинский контингент. В случае обострения в этой точке киевский режим только обрадуется и может получить передышку для ВСУ, чего допускать нельзя», — пояснил он.

По словам Мзареулова, Западу выгоднее активизировать свои действия в ПМР до окончания конфликта на Украине, чтобы его затянуть и продолжить. Но в этом случае реакция России будет куда более жесткой.

«Единственный ответ — это ракетные удары по тем целям, которые мы сочтем подходящими. На мой взгляд, уничтожение Бухареста — адекватная реакция», — заключил эксперт.

