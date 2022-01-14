Шесть самолётов с миротворцами ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана

Шесть самолётов с миротворцами ОДКБ прилетели из Казахстана. Они приземлились на аэродроме Северный в селе Иваново. Таким образом, российские миротворцы вернулись на родину, сообщили в Минобороны РФ.

Первые шесть самолётов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана, — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только вернётся последний борт из республики, на аэродроме пройдут торжественные мероприятия, посвящённые успешному выполнению десантниками поставленных задач. Уже после этого начнут разгружать технику, чтобы отправить её в пункт постоянной дислокации.

13 января Россия начала выводить свой военный контингент из Казахстана, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников вылетели из аэропорта Алма-Аты.

Ранее самолёты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана. Личный состав и технику подразделений ВДВ доставят на родину из Казахстана 15 воздушных судов.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения.