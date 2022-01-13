Подразделения российских войск из сил ОДКБ начали покидать Казахстан

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Россия начала выводить свой военный контингент из Казахстана, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Первые подразделения российских десантников 13 января вылетели из аэропорта Алма-Аты.

Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта Алма-Аты в пункт постоянной дислокации, — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в течение двух дней миротворческая миссия ОДКБ из Казахстана будет по большей части выведена. Полностью процесс вывода завершится 19 января.

Путин высоко оценил роль миротворцев, военно-транспортной авиации и добавил, что поставленные задачи выполнены, войска могут возвращаться в места их постоянной дислокации.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.